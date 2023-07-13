Ankara'da çalınan otomobil Çorum'da bulundu

Ankara'da park halindeyken çaldıkları iddia edilen otomobili Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarına bırakan 17 ve 16 yaşlarındaki iki zanlı, gözaltına alındı.

Sami Can Vural, 12 Temmuz'da Mamak ilçesindeki evinin önüne park ettiği 06 DTH 954 plakalı otomobilinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Plaka Tanıma Sistemi'nden yapılan taramada, aracın Alaca'da olduğu belirlendi.

Hırsızlık ihbarı yapılan araç, Alaca'ya bağlı Büyük Söğütözü köyü yakınlarında terk edilmiş bulundu.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturmada aracın K.B. (17) ve A.T. (16) tarafından çalındığı tespit edildi.

Polis ekiplerince Alaca ilçe merkezinde yakalanan 2 zanlı, işlemleri için Ankara'ya götürüldü.

Öte yandan zanlıların Alaca'ya gelirken yolda aracın yakıtının bittiği ve benzin almak için Çorum Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldiği belirlendi.

Zanlıların çalıntı aracı iterek akaryakıt istasyonuna getirdiği, benzin ve LPG aldıktan sonra aracı tekrar iterek istasyondan çıkardıkları ve düz kontak yaparak çalıştırdıkları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.