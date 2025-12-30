Ankara Valiliği: Soğuk Havanın Önümüzdeki Hafta Başına Kadar Etkisini Devam Ettirmesi Bekleniyor

(ANKARA) - Ankara Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Soğuk havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkisini devam ettirmesi beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile görüş mesafesinde azalma gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ankara il genelinde özellikle gece ve sabah saatleri başta olmak üzere buzlanma ve don olayları beklenmektedir. Yağışlı havanın Perşembe gününden itibaren yurdu terk etmesi ve hava sıcaklığının düşük olmasıyla birlikte yer yer sis ve pus hadiseleri görüleceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkisini devam ettirmesi beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile görüş mesafesinde azalma gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."