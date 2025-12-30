Haberler

Ankara Valiliği: Soğuk Havanın Önümüzdeki Hafta Başına Kadar Etkisini Devam Ettirmesi Bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valiliği, soğuk havanın etkisiyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

(ANKARA) - Ankara Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Soğuk havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkisini devam ettirmesi beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile görüş mesafesinde azalma gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan buzlanma ve don uyarısında şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; Ankara il genelinde özellikle gece ve sabah saatleri başta olmak üzere buzlanma ve don olayları beklenmektedir. Yağışlı havanın Perşembe gününden itibaren yurdu terk etmesi ve hava sıcaklığının düşük olmasıyla birlikte yer yer sis ve pus hadiseleri görüleceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkisini devam ettirmesi beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile görüş mesafesinde azalma gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bütün İngiltere Acun Ilıcalı'yı konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Galatasaray MCT Technic, Başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı

Galatasaray ayrılığı açıkladı: Hizmetlerin için teşekkürler