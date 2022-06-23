Ankara'da bulunan Antik Roma tiyatrosu, Cumhuriyet Bayramı'nda açılacak

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, 1982 yılında bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan Antik Roma tiyatrosunda, 2020'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) başlattığı restorasyon çalışmalarında sona gelindi. ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, "Restorasyon çalışmalarımızın çok büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Buranın açılışını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi içerisindeki, Hacı Bayram-ı Veli ile Ankara Kalesi arasında bulunan Antik Roma tiyatrosunun restorasyon ve gün yüzüne çıkarma işlemi için 2019 yılında ortak protokol imzaladı. Bu kapsamda, antik tiyatronun, Koruma Kurulu onayıyla özgün yapısı korunarak ve uygun malzemeler kullanılarak, belediyenin Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yenileme çalışması başladı. Arkeopark Projesi kapsamında 2020'de başlanan restorasyon çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı. Restorasyon projesi tamamlandığında, tiyatro yaklaşık 1500 seyirci kapasitesine sahip açık hava sahnesi olarak kullanılabilecek.