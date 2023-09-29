Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Koca Pompalı Tüfekle Yaralandı

Başkentte boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmek için babasıyla birlikte eşinin kardeşi olan M.K.'nın evine giden koca, pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Örnek Mahallesinde gerçekleşen olayda müşteki O.Y. babası A.Y.'yle birlikte boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmak için eşinin kardeşi olan şüpheli M.K.'nın adresine gitti. Baba ile O.Y.'nin geldiğini gören eşinin diğer kardeşi olan sanık Durmuş Keçeci pompalı tüfekle balkondan çıkarak ateş etmeye başladı. Ardından saçmaların isabet etmesiyle yaralanan baba ile oğlu yaya şekilde olay yerinden koşarak uzaklaştı. Yaşanan olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheliler güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 3 şüpheli hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda müştekinin vücudundaki yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği ifade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Durmuş Keçeci SEGBİS sistemiyle bağlanırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından Cumhuriyet Savcısına söz verdi. Savcı adı geçen olayla ilgili tanık dinlenmesi ve tutuklu sanığın mevcut delil durumlarına göre tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ardından sanık Keçeci'nin avukatı söz alarak müvekkilinin öldürme kastı olmadığını, eylemi yasal savunma koşullarında gerçekleştirdiğini savundu. Avukatı müvekkilinin 22 aydır tutuklu ve mağdur durumda olduğunu, bu aşamada tahliyesini talep etti. Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanık Keçeci hakkında yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulayarak tahliyesine karar verdi. Bir sonraki celse 21 Aralık'a ertelendi. - ANKARA