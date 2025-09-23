Haberler

Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Kadın, Sevgilisini Bıçaklayarak Öldürdü

Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Kadın, Sevgilisini Bıçaklayarak Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, boşanma aşamasındaki B.Ö., eşi H.Ö.'nün sevgilisi Emre Laçinkaya'yı bıçaklayarak hayatını kaybettirdi. Olay, bir apartman garajında çıkan tartışma sonucu meydana geldi.

ANKARA'da B.Ö. (31), boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Emre Laçinkaya'yı (28) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ö. (28), iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi B.Ö.'nün, evinin önünde beklediğini görünce sevgilisi Emre Laçinkaya'ya haber verdi. Laçinkaya ile B.Ö. arasında apartman garajında tartışma çıktı. B.Ö., kavgaya dönen olayda Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Laçinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, cesedi ise Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü. B.Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 6 farklı suç kaydığı olduğu belirtilen şüphelinin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında

14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kızını dans ettirerek para kazanan baba, tutuklandı

O baba için karar! Neyse ki yaptığı rezillik yanına kar kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.