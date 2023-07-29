Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü. Olayda, Uğur Çalık, kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştığı eşi Suzan Çalık'ı göğsünden bıçakladı. Suzan Çalık olay yerinde hayatını kaybederken, Uğur Çalık ise yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Nalıllan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde gece meydana gelen olayda, Uğur Çalık, boşanma aşamasındaki eşi Suzan Çalık ile oturdukları binanın girişinde kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Uğur Çalık, 2 çocuğunun annesi Suzan Çalık'ı göğsünden bıçakladı. Kavga sırasında Uğur Çalık da yaralandı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Suzan Çalık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Uğur Çalık ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Suzan Çalık'ın cesedi yapılan inceleme sonrası Keçiören Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. - ANKARA