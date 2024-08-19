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Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Bir Kişi İntihar Girişiminde Bulundu

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Ankara'da hakkında uzaklaştırma kararı olan bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşiyle görüşmek istedi. Polise direnen ve pompalı tüfekle intihar girişiminde bulunan şüpheli, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

ANKARA'da, hakkında uzaklaştırma kararı olan Nuri D. boşanma aşamasında olduğu eşiyle görüşmek istedi. Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polise direnen Nuri D., beraberinde getirdiği pompalı tüfeği kendi başına dayayıp, intihar girişiminde bulundu. Şüpheli, olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. Hakkında mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı olan Nuri. D., boşanma aşamasında olduğu eşiyle görüşmek için evine gitti. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan Nuri D. bir marketin önünde sıkışınca yanında bulunan pompalı tüfeği kendi başına doğrulttu ve polislere yaklaşmamaları için uyarıda bulundu. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat boyunca silahını bırakmaya ikna edilemeyen Nuri. D., özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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