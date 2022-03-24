Ankara'da boş arazide erkek cesedi bulundu

PURSAKLAR, ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde yol kenarındaki boş arazide başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Protokol Yolu olarak bilinen Esenboğa Havaalanı yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde, Çelebi M. olduğu anlaşılan kişinin, başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında tabanca da bulunan ceset, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çevrede detaylı inceleme yapan polis ekiplerinin, yanında bulunan silah nedeniyle Çelebi M'nin intihar ettiği ihtimaliyle soruşturmayı yürüttüğü öğrenildi.