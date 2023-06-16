Ankara'da böcek ilacından zehirlenme: 2 ölü, 5 yaralı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde böcek ilacından zehirlendiği belirtilen 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 1'i ağır 5 kişinin tedavisi sürüyor.

Olay, saat 07.30 sıralarında Sancaktepe Mahallesi 1637'inci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 4 katlı binada oturan bir aile, dairede ilaçlama yaptırdı. Tarım ilacı kullanımı nedeniyle tüm daireler ilaçlamadan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) uzmanları ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, binada bulunan 10 yaşındaki Elif Sude S. ile birlikte 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.