Ankara'da BM ve Afrika İşbirliği Semineri Düzenlendi

Ankara'da, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi'nin katılımıyla "Birleşmiş Milletler ve Afrika: İşbirliği ve Kalkınma Dinamikleri" semineri düzenlendi.

Afrika Kültür Evi'nde gerçekleştirilen seminere, Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ve çok sayıda davetli katıldı.

Sağlam, Ahonsi'yi Ankara'da ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, Afrika Kültür Evi hakkında kısa bilgiler verdi.

Ahonsi, dinleyicileri BM'nin çalışma şekli konusunda bilgilendirerek, "İnsan haklarından bahsetmeden BM hakkında konuşamazsınız ancak insan hakları çok geniş kavramdır. Sadece sivil ve siyasi özgürlüklerle ilgili değildir, aynı zamanda kalkınma ile de ilgilidir." dedi.

Üye devletlerin belirli kurallara saygı göstermemesi halinde BM'nin doğru çalışamayacağına işaret eden Ahonsi, "Bugün BM'nin küresel platform olarak etkin şekilde ele alamadığı pek çok sorun yaşıyoruz çünkü bazı üye devletler üzerinde mutabık kalınan kurallara uymuyor. Dolayısıyla hukukun üstünlüğüne sahip değilseniz, etkili bir BM'ye de sahip olamazsınız." diye konuştu.

Ahonsi, Gazze, Ukrayna, Sudan ve Somali gibi çatışmanın olduğu yerlerde çok fazla insan hakları ihlali olduğundan bahsederek, "Hukukun üstünlüğü bir kez çöktüğünde, hayal bile edilemeyecek büyüklükte insan hakları ihlallerine yol açar." ifadesini kullandı.

Afrika'nın birçok çatışmadan etkilendiğini vurgulayan Ahonsi, "Benim ülkem Nijerya da dahil olmak üzere Sahel'deki pek çok ülke gibi savaş halinde olmayan ülkeler bile yıllarca süren düşük yoğunluklu çatışmalara maruz kaldı. Eğer barış yoksa bir ülke gelişemez." değerlendirmesinde bulundu.

Ahonsi, Türkiye'nin Afrika kıtasını kalkınmadan alıkoyan bazı çatışmaları çözme konusunda yardımcı olmak için olumlu rol oynadığına işaret ederek, "Türkiye'nin Etiyopya ve Somali arasındaki potansiyel olarak tehlikeli çatışmada yaptıkları takdir edilmeli. Bu katkıyı takdir etmenin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türkiye'nin, merkezinde BM'nin yer aldığı çok taraflılığa istikrarlı şekilde bağlı olduğunu söyleyen Ahonsi, "Türkiye'nin bu konudaki pozisyonunu hiçbir zaman değiştirmediğini düşünüyorum. Türkiye, BM ile yaşadığı sorunlara rağmen hiçbir zaman 'BM'yi istemiyoruz.' demedi. 'Reform yapalım, çok taraflı sistemi, günümüzün çok kutuplu dünyasını, günümüzün gerçeklerini daha iyi yansıtan bir hale getirelim ki 21. yüzyılın zorluklarının üstesinden gelebilelim.' dedi." diye konuştu.

Soru-cevap kısmının ardından Sağlam, BM Mukim Koordinatörü Ahonsi'ye hediye takdim etti.