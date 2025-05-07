Ankara'da "Blue Talks: Değişimin İçinde UNOC-3'e Giden Yol" paneli düzenlendi

Dışişleri Bakanlığının desteğiyle, Fransa ve Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçilikleri ile Bizim Dünyamız Vakfı işbirliğinde, "Blue Talks: Değişimin İçinde UNOC-3'e Giden Yol" başlıklı panel düzenlendi.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğindeki panelin açılışına, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ve Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik katıldı.

Ekinci, açılış konuşmasında okyanusların giderek artan tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, iklim değişikliği, plastik kirliliği ve popülasyonu azalan deniz canlıları gibi sorunlara dikkati çekti ve bu gibi durumlar için acil eylem gerekliliğinin altını çizdi.

Ekinci, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenmesi planlanan BM Okyanus Konferansı'nın okyanusları korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak amacıyla tüm aktörleri harekete geçirmek, eylemleri hızlandırmak ve bilim temelli çözümler geliştirmek için küresel bir platform sunduğunu kaydetti.

Konferansta dikkat edilmesi gereken başlıca konulara vurgu yapan Ekinci, "İlk olarak, okyanus, iklim ve biyolojik çeşitlilik arasındaki bağlantı, sağlıklı okyanuslar için kritik öneme sahip." dedi.

Ekinci, okyanusların 70 binden fazla deniz türüne ev sahipliği yaptığını, ancak büyük bir kısmının hala keşfedilmediğini hatırlattı.

Bölgesel işbirliğinin ikinci ana konu olduğunu ifade eden Ekinci, bu doğrultudaki çabaların desteklenmesi ve teşvik edilmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Ekinci, Akdeniz'in dünya genelinde deniz canlılarının yok olma oranının en yüksek olduğu bölgelerden biri olduğunu belirterek, "Akdeniz, 17 binden fazla deniz türüne ev sahipliği yapan zengin bir ekosistem. Ancak aşırı avlanma, kirlilik ve türlerin yok olma tehlikesi, bu biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin olan Akdeniz, bu küresel tehditlere karşı özellikle savunmasız." dedi.

Ekinci, diğer bir konunun da "plastik kullanımının azaltılması" olduğunu vurguladı.

"Okyanusu korumak sadece çevresel bir mesele değil"

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, gezegenin en büyük ekosistemi olan okyanusların yaşam, gıda ve geçim kaynakları açısından hayati öneme sahip olduğunu ve korunmasının aciliyet taşıdığını hatırlattı.

Deniz koruma alanlarının genişletilmesi ve kıyı bölgelerinin iyileştirilmesinin önemini vurgulayan Ahonsi, sürdürülebilir balıkçılık yönetiminin teşvik edilmesi ve yasa dışı balıkçılıkla mücadele edilmesinin gerektiğini belirtti.

Ahonsi, sürdürülebilir bir mavi ekonomiye geçişi desteklemenin önemine dikkati çekerek, "Okyanusu korumak sadece çevresel bir mesele değil, aynı zamanda bir kalkınma, insani ve barış meselesidir." diye konuştu.

"Gelecek nesiller için kutsal bir miras"

Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Fallas, okyanus yönetimi konusunda küresel bir çağrıda bulunarak, daha sağlıklı, adil ve kişisel çözümlerle hareket etme amacının benimsendiğini ifade etti. Fallas, "Okyanus, bizim kimliğimizin bir parçası, ekonomimizin itici gücü ve gelecek nesiller için kutsal bir mirastır." dedi.

BM Okyanus Konferansı'nın ev sahiplerinden biri olarak Kosta Rika'nın öncelikler belirlediğini aktaran Fallas, "Okyanus, bizim kimliğimizin bir parçası, ekonomimizin itici gücü ve gelecek nesiller için kutsal bir miras." dedi.

"Okyanus yönetiminin kapsayıcı ve nesiller arası olması gerektiğine inanıyoruz" diyen Fallas, okyanusları korumak ve ekonomileri desteklemek için sürdürülebilir finansmanın hayata geçirilmesinin önemine değindi. Ayrıca, bilim ile politika arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ülkelerin ortak çalışması

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dumont, küresel ısınma gibi konulara yönelik çözümler için ülkelerin ortak çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Dumont, su sıcaklığının yükselmesinin gelecekte tüm ekosistemi tehdit edeceğinin altını çizerek, plastik kirliliği sorunundan bahsetti.

Çalışmaların uluslararası okyanus yönetişimi konusunda yeni bir aşamanın başlangıcı olmasını istediklerini kaydeden Dumont, ülkelerin ortak önceliğinin okyanusları korumak olduğunu vurguladı.

Dumont, Sıfır Atık politikasına değinerek, deniz ulaşımında 2050'ye kadar karbon nötr hedefine ulaşmak için çalışacaklarını ve okyanus alanında sürdürülebilir yatırımlar yapmaları gerektiğini söyledi.

Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Halisçelik de yapılan etkinliğin önemli olduğunu belirterek, "Hepimizi bir araya getiren ortak amaç, gezegenimizi korumaktır. Gezegenimiz biz olmadan hayatta kalabilir, ancak biz zarar görmüş bir gezegenle hayatta kalamayız." dedi.

Programın büyük bir anlam taşıdığını belirten Halisçelik, vakıf olarak amaçlarının yalnızca fikir alışverişi yapmak değil, aynı zamanda kurumlar arasında kalıcı ortaklıklar kurmak için uygun bir platform sağlamak olduğunu ifade etti.

Halisçelik, "Sri Lanka'dan Kanada'ya, Kuzeybatı Avrupa'dan Afrika'ya kadar dünya çapında birçok sivil toplum kuruluşu ile birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.