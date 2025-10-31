Ankara'da Bisiklet Kavgası Kanlı Bitti: Genç Adam Öldürüldü

ANKARA'da bisikletini çaldığı iddiasıyla komşusu Furkan K. (24) tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Haydar Murat Abacı'nın (29) cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 347'nci Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Furkan K., komşusu Haydar Murat Abacı ile bisikletini çaldığı iddiasıyla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Furkan K., üzerindeki tabanca ile Abacı'yı vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Haydar Murat Abacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Furkan K., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

'ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ'

Diğer yandan Haydar Murat Abacı'nın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde gönderildi. Aynı apartmanda yaşayan İbrahim Taşçı ise "Aileler arasında sürekli kavgalar oluyor. Kavgalardan dolayı da aralarında husumet varmış. Dünkü olayda da saldırgan, alt komşusuna anne ve babasının yanında ateş etmiş. Eşim daha önce kadınların kavgalarına şahit olmuş. Ateş eden komşumuzun uyuşturucu madde kullandığına dair söylentiler vardı" dedi.