Ankara'da bir otomobilden 190 bin dolar çalan 3 zanlı tutuklandı

Ankara'da bir otomobilden 190 bin dolar çaldıkları iddiasıyla Çorum'da gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 17 Ocak'ta Ankara'da bir otomobilden 190 bin dolar çaldıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan Y.D. (32), B.Ç. (31) ve İ.S. (42), Çorum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.