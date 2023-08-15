Ankara'da bir lokantanın bacasında çıkan yangın söndürüldü
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Duman nedeniyle lokantada bulunan müşteriler kısa süreli panik yaşadı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle lokantada maddi hasar oluştu.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir lokantanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Remzi Oğuz Arık Mahallesi Bestekar Sokak'ta bulunan bir lokantanın bacasında bugün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Duman nedeniyle lokantada bulunan müşteriler kısa süreli panik yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle lokantada maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel