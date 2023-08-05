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Ankara'da bir kişiyi tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Beypazarı ilçesinde S.Ç. ile C.İ. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.İ'nin tüfekle S.Ç'yi yaraladığı iddia edildi. Hafif yaralanan S.Ç. hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan C.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara'da bir kişiyi tüfekle yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Beypazarı ilçesinde S.Ç. ile C.İ. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.İ'nin tüfekle S.Ç'yi yaraladığı iddia edildi.

Hafif yaralanan S.Ç. hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan C.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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