Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Güncel Haberler

Ankara'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Başkentte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Başkentte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Ali K, Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi 86. Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title