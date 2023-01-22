Ankara'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı Güncel Haberler Başkentte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Başkentte uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre Ali K, Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi 86. Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici Güncel Haberler

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