Ankara'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Umut Karaşın, Kudüs Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Bacağından kurşunla yaralanan Karaşın, 112 Acil servis ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.