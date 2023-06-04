Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ankara'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı

Ankara'da bir kişi silahlı saldırıda yaralandı

Güncel Haberler

Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Umut Karaşın, Kudüs Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Bacağından kurşunla yaralanan Karaşın, 112 Acil servis ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Altındağ Ankara Kudüs Umut Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title