Ankara'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

Ankara'da Tren Garı önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Ankara'da Tren Garı önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Tayfun K, Tren Garı önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Başından vurularak ağır yaralanan Tayfun K, 112 Acil servis ekiplerince Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Tayfun K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheli İ.Ö, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.