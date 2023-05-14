Ankara'da bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı
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Ankara'da Eski Tren Garı binasının önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Ankara'da Eski Tren Garı binasının önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Tayfun K'ye, Eski Tren Garı binasının önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.
Başından vurularak ağır yaralanan Tayfun K, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tayfun K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel