Ankara'da bir kişi silahla yaralandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde silahla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlıca Mahallesi'nde Gökhan A, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan Gökhan A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.