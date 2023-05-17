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Ankara'da bir kişi bıçakla kız kardeşini öldürdü, erkek kardeşini yaraladı

Ankara'da bir kişi bıçakla kız kardeşini öldürdü, erkek kardeşini yaraladı

Güncel Haberler

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız kardeşini bıçakla öldürdü, erkek kardeşini yaraladı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız kardeşini bıçakla öldürdü, erkek kardeşini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Ş.Ş, sağlık görevlisi kız kardeşi Songül Ş. ve erkek kardeşi Abbas Ş. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ş, kız kardeşini bıçakla öldürdü, erkek kardeşini yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin geldiğini gören Ş.Ş, balkondan atlayıp kaçmaya çalışırken yakalandı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Çağlayan Hisarcık Ankara Mamak Güncel Haberler

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