Ankara'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde Zeliha (53) ile oğlu Sefa Yağmur (27) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Oğlu tarafından bıçaklanan Zeliha Yağmur olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı ise olay yerinden ayrılamadan yakalandı.