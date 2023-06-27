Ankara'da bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
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Ankara'nın Sincan ilçesinde Zeliha (53) ile oğlu Sefa Yağmur (27) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Oğlu tarafından bıçaklanan Zeliha Yağmur olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı ise olay yerinden ayrılamadan yakalandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi tartıştığı annesini bıçakla öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta, Zeliha (53) ile oğlu Sefa Yağmur (27) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, oğlu tarafından bıçaklanan anne olay yerinde hayatını kaybetti.
Zanlı, olay yerinden ayrılamadan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel