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Ankara'da bir kişi alacak verecek tartışması nedeniyle silahla vurularak öldürüldü

Ankara'da bir kişi alacak verecek tartışması nedeniyle silahla vurularak öldürüldü

Güncel Haberler

Başkentte bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle silahla vurularak öldürüldü.

Başkentte bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi 405'inci Cadde'de meydana gelen olayda, Ş.Z. ve A.D. iddia edildiği üzere alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda A.D, Azerbaycan vatandaşı Ş.Z'ye sokak ortasında birkaç el ateş etti. Yaralanan Ş.Z, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan A.D, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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