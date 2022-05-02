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Ankara'da bir kadın silahla vurularak öldürüldü

AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Ankara'da bir kadın silahla vurularak öldürüldü

Keçiören'de Dilek Ç isimli kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Keçiören'de Dilek Ç isimli kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk annesi Dilek C. (33), Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki evinin önünde, yanında çalıştığı ve ısrarla görüşme talebinde bulunan İ.N ile buluştu.

Aralarında tartışma çıkması üzerine zanlı İ.N, Dilek C'yi silahla vurarak öldürdü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilek C'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, kaçan zanlının yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İ.N ile Dilek C'nin bir süre ilişki yaşadığı ve 4 ay önce ayrıldıkları iddia edildi.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

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