Ankara'da bir kadın kayınpederi tarafından tabancayla öldürüldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kadın kayınpederi tarafından tabancayla öldürüldü.

Karapürçek Mahallesi 487. Sokak'ta ikamet eden Satılmış Demir, gelini Derya Demir ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Satılmış Demir, gelini Derya Demir'i tabancayla sırt ve baş kısmından vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Satılmış Demir gözaltına alındı.

Maktul kadının eşi Yusuf Demir'in de geçen hafta emlakçı dükkanında intihar ettiği öğrenildi.