Ankara'da bir haftalık kaçakçılık operasyonlarında 37 kişi gözaltına alındı
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Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 37 şüpheli yakalandı.
Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 37 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-7 mayıs tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 88 bin boş makaron, 39 bin 367 paket sigara, 6 bin dolu makaron, 1068 elekronik/muhtelif eşya, 1006 tarihi eser, 460 puro, 88 şişe sahte alkollü içki, 48 kilogram tütün, 15 litre etil alkol ve 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel