Ankara'da bir haftalık kaçakçılık operasyonlarında 37 kişi gözaltına alındı

Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 37 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-7 mayıs tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 88 bin boş makaron, 39 bin 367 paket sigara, 6 bin dolu makaron, 1068 elekronik/muhtelif eşya, 1006 tarihi eser, 460 puro, 88 şişe sahte alkollü içki, 48 kilogram tütün, 15 litre etil alkol ve 3 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı.