Ankara'da bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 54 zanlı tutuklandı
AA - Cankut Taşdan - Güncel
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Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 350 şüpheliden 54'ü tutuklandı.
Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 350 şüpheliden 54'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 18-24 Nisan'da düzenlediği operasyonlarda 7 kilo 800 gram esrar, 3 kilo 600 gram eroin, 750 gram metamfetamin, 250 gram sentetik kannabinoid ve 16 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 350 zanlıdan 54'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Cankut Taşdan - Güncel