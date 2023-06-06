Ankara'da bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 33 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 33 şüpheli yakalandı.
Ankara'da kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bir haftada 33 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 930 bin boş makaron, 52 bin 708 paket kaçak sigara, 3 bin 158 bandrol, 1200 litre etil alkol, 1091 elektronik/muhtelif eşya, 1000 dolu makaron, 245 puro, 96 şişe sahte alkollü içki, 53 cep telefonu, 35 kilogram tütün, 3 IBC tank ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirilirken, 33 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel