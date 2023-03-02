Ankara'da bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftadaki operasyonlarda 37 kişinin yakalandığını bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında son bir haftadaki operasyonlarda 37 kişinin yakalandığını bildirdi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce 20-26 Şubat'ta kent genelinde operasyonlar düzenlendi. Ankara genelinde 37 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 12 bin 850 paket kaçak sigara, 5 ton 151 kilogram tütün, 5 bin 150 bandrol, 952 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 182 şişe sahte alkollü içki, 60 puro, 46 tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 39 kaçak cep telefonu, 2 dedektör ve 1 milyon 447 bin 392 sigara makaronu ele geçirildi. Kaynak: AA / Güncel Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Güncel Haberler

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