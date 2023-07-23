Ankara'da bir gecekondu yangını
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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan 4 kişi komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Çiğdemtepe Mahallesi 1095/5. Sokak'taki bir gecekonduda akşam saatlerinde yangın çıktı.
Evde bulunan 4 kişi, yangını fark eden komşuları tarafından dışarı çıkarıldı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süreli çalışması sonucu, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel