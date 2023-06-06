Ankara'da bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
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Ankara'da bir fabrikada çıkan yangın, 200'e yakın itfaiyecinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, itfaiyenin söndürme çalışmaları devam ederken fabrikada inceleme yaptı, görevlilerden bilgi aldı. Yavaş, 200'e yakın itfaiyecinin yangına müdahale ettiğini belirterek, "Parlayıcı madde olduğu için itfaiye ekipleri dışarıdan müdahale ediyor" dedi. Yavaş, fabrikada 400'e yakın personel çalıştığını aktararak, "Yaralı yok. Süngerlerin bulunduğu kısımdan çıkmış yangın. İçerisinde de mobilya malzemeleri var, malzeme dolu. Neden çıktığı konusunda henüz bir şey yok. Can kaybı olmaması sevindirici" dedi.İtfaiyenin yaklaşık 3,5 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikada maddi hasara yol açan yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Bekmezci - Güncel