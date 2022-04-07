Ankara'da bir depoda 2 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi - Haberler

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Ankara'da bir depoda 2 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Ankara'da bir depoda 2 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mamak'ta bir depoda 2 milyon 600 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mamak'ta bir depoda 2 milyon 600 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mamak ilçesinde bir depoda bandrolsüz boş makaron olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 2 milyon 600 bin bandrolsüz boş makaron yakalandı.

Gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Güncel, Haberler

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