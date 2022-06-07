Sincan'daki bir dairenin tavan alçıları ikinci kez çöktü - Haberler

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman dairesinin tavanındaki alçı parçaları yatağın üzerine düştü.

Pınarbaşı Mahallesi 1710. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinin tavanında bir haftada ikinci kez çökme yaşandı. Geçen hafta ev sahibi Ömer Kırık'ın annesi Hatice Kırık'ın yatağına düşen tavandaki alçı parçaları, yaşlı kadının bacağından yaralanmasına neden oldu.

Aynı dairede bu sabah da anne ile 5 yaşındaki kızının uyuduğu odada tavandaki alçılar düştü. Annenin sesleri duyarak kızıyla birlikte odayı terk etmesinden kısa süre sonra yatağın üstü ve oda büyük alçı parçalarıyla doldu.

"Evin içinde tavana bakarak yürüyoruz"

Eşinin sabah 06.30 sıralarında sesleri duyarak kızıyla odadan ayrıldığını, ardından büyük bir gürültüyle tavanda çökme yaşandığını belirten Ömer Kırık, "Bir haftadır psikolojimiz bozuldu, evin içinde tavana bakarak yürüyoruz. Geçen haftaki çökme sonrası müteahhit firmadan gelerek odaları kontrol ettiler, başka bir çökme olmayacağını garanti edip gittiler. Aradan bir hafta geçmeden bu sefer eşim ve 5 yaşındaki kızımın uyuduğu odanın tavanı çöktü. Eşim fark etmeseydi düşen parçalar karımı ve çocuğumu ağır yaralayabilir hatta ölmelerine neden olabilirdi." dedi.

Olayın ardından belediye yetkililerinin gelerek evde inceleme yaptığını aktaran Kırık, müteahhit firmadan şikayetçi olduğunu kaydetti.