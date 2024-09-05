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Ankara'da bir binanın çatısına malzeme taşıyan vinç yan yattı

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir binanın çatısına malzeme taşıyan vinç yan yattı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken yan yatan vinç, başka bir vinç yardımıyla kaldırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir binanın çatısına malzeme taşıyan vinç yan yattı.

İlçenin İlkadım Mahallesi Yetkin Sokak'ta, 3 katlı bir binanın çatısına dış cephe malzemesi çıkaran vinç, hidrolik sitemindeki arıza nedeniyle yan yattı.

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken yan yatan vinç, başka bir vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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