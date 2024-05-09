Ankara'da bir araçta 1120 parça tarihi obje ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin kontrolleri sırasında İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde olan bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen 1120 parça obje ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerce araçta yapılan aramalarda ele geçirilen eserler ise şöyle:

"17 Fransız kültürü 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen sevres şömine saatleri ve köstekli saat, 6 Avrupa kültür ve sanatını yansıtan muhtelif kabartma figürleri bulunan çerçeveye sahip yağlı boya ve kanvas tablo, Osmanlı dönemi 18-19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 5 gümüş, bronz bel kemeri, gelin başlığı, 3 gümüş kınılı kama, hançer, 3 piştov ve barut hazneli silah, 6 kilim ve örtü tekstil ürünü, üstü işlemeli bakır vazo, Avrupa kültür ve sanatını yansıtan 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bakır vazo, 3. Napolyon dönemine ait 5 Fransız Boulle kutulu likör takımı, 3 Osmanlı Devletinin son dönemlerine ait olduğu değerlendirilen sedef işlemeli çeşitli ebatlarda sandık, 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Napolyon sitili tornalanmış tahta ve kemik elemanlarından oluşan çıkrık, 4 Fransız ve Avrupa kültürünü yansıtan çeşitli ebatlarda ahşap gümüşlük ve köşe vitrini, 19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bronz aksamlı duvar tipi sekreter masası, 4 adet 19. yüzyıl Fransız yapımı okuma ve opera gözlüğü, günlük yaşamda kullanılan Fransız Kültür ve Sanatı esintilerini taşıyan muhtelif porselen ve gümüş formda fincan takımları, sürahiler, çatal-bıçak takımı, süs eşyaları, vazolar, şamdanlar ve tepsi."

Tarihi eserlerin kesin nitelik ve değer tespiti, Etnografya Müzesi Müdürlüğünce yapılacak.