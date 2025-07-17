Ankara'da Bir Apartman Çatısında Yangın Çıktı

Ankara'da Bir Apartman Çatısında Yangın Çıktı
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Yenimahalle ilçesindeki bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, terasta yakılan mangal ateşinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Ragıp Tüzün Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, apartman sakinlerini ve çevre binada ikamet edenleri tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan, apartmanın en üst katında ikamet edenlerin, terasta mangal ateşi yakması sonucu bacadan çıkan alevlerin çatıda yangına neden olduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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