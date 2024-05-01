Ankara'da 1 Mayıs İşçi Bayramı Yoğun Yağmur Altında Kutlandı

HABER: ESRA TOKAT -NİSANUR YILDIRIM / KAMERA: DURSUN ALKAYA - UĞUR DEMİRCİ - ONUR BİNGÖL

(ANKARA) - Ankara'da 1 Mayıs İşçi Bayramı, binlerce vatandaşın katılımıyla yoğun yağmur altında Tandoğan Meydanı'nda (Anadolu Meydanı) kutlandı. Burada yapılan basın açıklamasında, "Bizler, ekonomik krizi sürekli hale getiren haramilerin saltanatının ilelebet sürmesine izin vermeyeceğiz. Bizler, işçi haklarının bir bir yok edilmesine; işçilerin, emekçilerin esnek, kuralsız ve güvencesiz çalıştırılmasına karşı duranlarız! Bizler parasız eğitim, parasız sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinden eşit şekilde yararlanma hakkımıza sahip çıkmak için buradayız" denildi.

Ankara'da 1 Mayıs İşçi Bayramı, binlerce yurttaşın katılımıyla Tandoğan Meydanı'nda kutlandı. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası (ATO) ve Ankara Diş Hekimleri Odası tarafından yapılan çağrı ile saat 12.00'de AKM önünden çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi partiler, yoğun yağmura rağmen Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Tandoğan Meydanı'ndaki miting, 1 Mayıs'larda hayatını hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılarak başladı.

Mitinge, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve milletvekilleri Aliye Timisi Ersever, Aylin Nazlıaka, Aylin Yaman, Semra Dinçer, Mahmut Tanal, Talat Dinçer, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel de katıldı. Mitignte, "Üreten biziz, yöneten de biz olacağız", "Yaşasın 1 Mayıs alanlardayız", "Direne direne kazanacağız", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", İş, ekmek, özgürlük", "Her yer Taksim her yer direniş" sloganları atıldı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs'ını kutladı ve "Bugün Tandoğan'dayız ancak yüreğimiz 1 Mayıs'ta Taksim'de polisin orantısız gücüne maruz kalan emekçilerle birlikte." dedi.

Mitingte konuşan KESK Ankara Şubeler Platformu Sözcüsü Tülay Yıldırım yaptı. Yıldırım, "Üzerimize düşen karanlığı aydınlatmaya hoşgeldiniz. 1 Mayıs Taksim'de direnmek, barikatlara, cemaatlere karşı durmaktır 1 Mayıs" dedi ve şunları söyledi:

"EŞİT YURTTAŞLIĞIN VE BARIŞIN HAKİM OLDUĞU BİR DÜNYA İSTİYORUZ"

"Ey İktidar; bize yaşattığınız derin yoksulluğun, yok saymanın, hukuksuzluğun, adaletsizliğin bedelini emekçiler ödetecek size. Bizler her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın ve barışın hakim olduğu bir dünya istiyoruz. Gezi tutuklularının serbest bırakılmasını istiyoruz. Madımak'ta, Ankara Tren Gar'ında yitirdiğimiz canların hesabı sorulsun istiyoruz."

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya ise ortak basın açıklamasını okudu. Kaya, "Haklarımızı savunmak, taleplerimizi haykırmak için yine 1 Mayıs meydanlarında buluştuk. Bugün tüm dünyanın güzelliklerini var eden emeğin ve alın terinin günüdür. Bugün çocuklarımıza yaşanabilir bir gelecek armağan etme günüdür! Bugün bizi karanlığa itenlere, zulmü reva görenlere karşı bir arada mücadele etme günüdür. Bugün bizi bir arada tutan birlik, mücadele ve dayanışma ruhuyla birlikte mücadele etmenin günüdür" dedi. Kaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"ÇALIŞANLAR AÇLIK SINIRININ BİLE ALTINDA ASGARİ ÜCRETE MAHKUM EDİYOR"

"İş cinayetleri katliam boyutunu aştı. Katliamlara "kader" ve "fıtrat" deyip geçen siyasi sorumlular size söyleyecek sözümüz var; çalışanlar açlık sınırının bile altında asgari ücrete mahküm ediliyor. Emeklilere yaşamayın dercesine bir ücret reva görülüyor, vergi yükü işçinin, emekçinin, emeklinin sırtında.

"DEPREMDE YAŞAMLARINI YİTİRENLERİN HESABI HALA VERİLMEDİ"

İktidarın rant politikaları nedeniyle büyük bir yıkım yaratan depremde yaşamlarını yitirenlerin hesabı hala verilmedi. Bizler, ekonomik krizi sürekli hale getiren haramilerin saltanatının ilelebet sürmesine izin vermeyeceğiz. Bizler, işçi haklarının bir bir yok edilmesine; işçilerin, emekçilerin esnek, kuralsız ve güvencesiz çalıştırılmasına karşı duranlarız! Bizler parasız eğitim, parasız sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinden eşit şekilde yararlanma hakkımıza sahip çıkmak için buradayız.

"BİZLER YOK SAYILAN KÜRTÜZ, HOR GÖRÜLEN ALEVİYİZ"

Bizler yok sayılan Kürt'üz hor görülen Aleviyiz! Bizler Hacı Bektaş-i Velinin dediği gibi bir olmak, iri olmak ve diri olmak için buradayız. Bizler eşit yurttaşlık haklarımızı savunmak için buradayız. Toplumsal yapılar, inanç gruplarına yönelik baskı ile kamu kaynaklarının eşitsiz kullanımı son bulmalıdır. Demokrasi için, savaşa karşı barış için, adalet için bir aradayız. Sömürüye, yoksulluğa ve faşizme karşı birlikte mücadele ve dayanışma zamanı.

KÜRSÜDEN 10 TALEP SIRALANDI

Ortak basın metninde işçi ve emekçilerin talepleri 10 maddede sıralandı. Bu maddeler şöyle:

"* Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler artırılmalı, en düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine çekilmelidir.

Tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmeli, herkese güvenceli istihdam sağlanmalıdır.

Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarına yapılan zamlar geri alınmalı, faturalar tüm vergilerden muaf tutulmalıdır.

Anayasal hakkımız olan örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

Kamu varlıklarının özelleştirilmesinden vaz geçilmeli, eğitim, ulaşım, sağlık başta olmak üzere tüm kamu hizmetleri devlet eliyle ücretsiz verilmelidir.

Sendikalı olma, grev gibi hak arama yolları açık olmadır.

Kadınlara yönelik şiddet, taciz ve tecavüz son bulmalı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ortadan kaldırılmalıdır.

Çocuk işçiliğine karşı ve çocuk istismarının ortadan kaldırılması için koruyucu tedbirler ivedilikle alınmalıdır.

İstanbul Sözleşmesi, işyerinde şiddete ve tacize karşı ILO'nun 190 sayılı sözleşmesi derhal uygulanmalıdır.

Gazze'de sivillere yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz! Direnen Filistin halkının yanındayız!

Emperyalizme karşı barışı, faşizme karşı halkların kardeşliğini savunarak, Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, laikliğin hakim olduğu bir gelecek ve ülke için mücadeleye devam edeceğiz."

"ANKARA ÜNİVERSİTESİ KIDEM TAZMİNATLARIMIZI GASP ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Öte yandan kıdem tazminatsız işten çıkarılan Ankara Üniversitesi Antıp (Ankara Tıplılar Vakfı) işçileri de mitingte söz aldı. İşçiler adına konuşan Ümit Bolatbaş, "72 işçi dostumuz için buradayız. Söz verildiği halde tazminatlarımız ödenmedi. Bizleri yok yerine koyan Ankara Üniversitesi kıdem tazminat haklarımızı gasp etmeye çalışıyor. Kıdem tazminatı hakkımızı söke söke alacağız. Hak verilmez alınır." ifadelerini kullandı.

Miting, Bandista konserinin ardından sona erdi.