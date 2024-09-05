Üye Girişi
Haberler

Ankara'da binaya malzeme taşıyan vinç devrildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binaya dış cephe malzemesi taşıyan vinç, ayaklarının kayması sonucu devrildi. Olayda yaralanan olmazken, vinçte hasar meydana geldi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde binaya dış cephe malzemesi taşıyan vincin devrildi. Vinçte hasar oluştu.

Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Yetkin Sokak'ta meydana geldi. 'Rüya Residence' isimli binanın 3'üncü katına dış cephe yalıtım malzemesi taşıyan Soner Lökbaş yönetimindeki vinç, yere sabitlenen ayaklarından birinin kayması sonucu devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan vinç, çevre güvenliği alınarak başka bir vincin yardımıyla kaldırıldı.

Vinç operatörü Soner Lökbaş, "Çalışma yerimizi kurduk, emniyetlerimizi aldık. Çalışma arkadaşlarımız arabaya bindikten sonra aracın ayağında kayma oldu. Yerdeki meyilden dolayı, makinemiz dengesini kaybederek yaklaşık 2,5 metre yere doğru indi. Çok şükür hiç kimsede hiçbir şey yok. Makinemizi kaldırarak, servise götüreceğiz. Binanın dış cephesinde tadilat, onarım yapılıyordu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çankaya Güncel Ankara Yaşam Kaza

Polat çiftinin yargılandığı dava ertelendi! Dilan mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

Kocası için dua isteyen Dilan Polat'a soğuk duş! Mahkeme salonunu ağlayarak terk etti

 Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı: Yeni dönem başladı

Sisi'nin Türkiye ziyareti Arap basınında geniş yankı uyandırdı

 Saygısızlık yapan öğrencisine sahip çıkıp affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi

Öğrencisinin yaptığı saygısızlığı affetmişti! Eyüp Öğretmen'den acı haber geldi
Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Sizden 73 kere randevu istedim vermediniz. Suçum ne?

"Benim suçum ne? 73 kere randevu istedim vermediniz"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BUSKİ Bursa su kesintisi! Fatih, Nilüfer, Mustafakemalpaşa 6 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Osimhen kimdir? Osimhen kaç yaşında, mevkisi ne? Osimhen değeri 100 milyon mu? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Selçuklu, Beyşehir 5-6 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Araban 5-6 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Oğuz Alper Öktem kimdir? Oğuz Alper Öktem kaç yaşında, nereli? Oğuz Alper Öktem hayatı ve biyografisi! EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN spor canlı izle! 5 Eylül EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Azerbaycan İsveç maçı CANLI izle! (FULL HD) Azerbaycan UEFA Uluslar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adana ASKİ su kesintisi! Seyhan, Kozan, Sarıçam 5-6 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Epic Games çöktü mü, sorun nasıl çözülür? Son dakika Epic Games problem mi var 5 Eylül Perşembe? Epic Games kütüphane nerede? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Kepez, Kumluca 5-6 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sezer Çakır Sergen Yalçın sevgili mi? Sergen Yalçın Acun Ilıcalı'nın düğününe kiminle gitti?
title