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Ankara'da binaya malzeme taşıyan vinç devrildi

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binaya dış cephe malzemesi taşıyan vinç, ayaklarının kayması sonucu devrildi. Olayda yaralanan olmazken, vinçte hasar meydana geldi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde binaya dış cephe malzemesi taşıyan vincin devrildi. Vinçte hasar oluştu.

Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi İlkadım Mahallesi Yetkin Sokak'ta meydana geldi. 'Rüya Residence' isimli binanın 3'üncü katına dış cephe yalıtım malzemesi taşıyan Soner Lökbaş yönetimindeki vinç, yere sabitlenen ayaklarından birinin kayması sonucu devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan vinç, çevre güvenliği alınarak başka bir vincin yardımıyla kaldırıldı.

Vinç operatörü Soner Lökbaş, "Çalışma yerimizi kurduk, emniyetlerimizi aldık. Çalışma arkadaşlarımız arabaya bindikten sonra aracın ayağında kayma oldu. Yerdeki meyilden dolayı, makinemiz dengesini kaybederek yaklaşık 2,5 metre yere doğru indi. Çok şükür hiç kimsede hiçbir şey yok. Makinemizi kaldırarak, servise götüreceğiz. Binanın dış cephesinde tadilat, onarım yapılıyordu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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