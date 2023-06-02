Ankara'da bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Üniversiteler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Lütfü Gök ile Mehmet A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet A, Gök'ü bıçakladıktan sonra kaçtı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Üniversiteler Mahallesi'nde, Lütfü Gök ile Mehmet A. henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A, Gök'ü bıçakladıktan sonra kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.