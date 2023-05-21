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Ankara'da bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

Ankara'da bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bıçaklanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bıçaklanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şafak Mahallesi'ndeki Şafak Parkı'nda U.B. (14) ile M.E.A. (13) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından U.B, M.E.A'yı bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralan M.E.A. sağlık ekiplerince Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine götürüldü.

M.E.A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

U.B. ise polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalandı.

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Kaynak: AA / Güncel

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