Ankara'da Besiciler, Koyunlarını Kırkıp Yaz Öncesi Bakımlarını Yapıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde besiciler, havaların iyice ısındığı bugünlerde küçükbaş hayvanlarının yünlerini kırkıp yaz öncesi bakımlarını yapıyor.

Sürü sahipleri, sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin artması için yapılan kırkma işleminin telaşını yaşıyor.

İlçeye bağlı kırsal Akkuzulu Mahallesi'nde "kırklık" adı verilen özel makasla koyunlarını tıraş eden besiciler, hayvanları sıcak havalarda serinletiyor. Besiciler, kırkım işlemiyle, aşı ve ilaçlarla hayvanlarını hastalıklara karşı da korumaya alıyor.

Besici Gürkan Mıhlı, AA muhabirine, havaların ısınmaya başlamasıyla koyunların rahat etmeleri için yünlerinin kırkıldığını söyledi.

Yıllardır hayvancılıkla uğraştığını, sürüsünde 400'e yakın hayvanın bulunduğunu belirten Mıhlı, "Kırkılmayan koyunlar sıcaktan dolayı iyi beslenemez ve et verimi düşer. Mayıs ile haziran aylarında kırkımlar yapılır. Havalar iyice ısınmadan bu işlemi yapmamız gerekiyor. El makasıyla kırkımları yapıyorum. Elektrikli olanlar var ama onları kullanmıyoruz." diye konuştu.

Mıhlı, elde ettikleri yünü yatak, yorgan ve yastıklarda kendi ihtiyaçları için kullandıklarını ifade etti.