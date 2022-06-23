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Ankara'da belediyeler kurban satış yerlerinde hazırlıklarını sürdürüyor

AA - Ömer Olcay - Güncel
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Ankara'da belediyeler kurban satış yerlerinde hazırlıklarını sürdürüyor

Başkentte belediyelerce kurulan kurban satış ve kesim alanlarında, yaklaşan Kurban Bayram'ı öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Başkentte belediyelerce kurulan kurban satış ve kesim alanlarında, yaklaşan Kurban Bayram'ı öncesi hazırlıklar devam ediyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurbanlıklar, Yenimahalle Belediyesinin Yakacık, Pursaklar Belediyesinin Gümüşoluk, Çankaya Belediyesinin Mühye, Altındağ Belediyesinin Tatlar, Mamak Belediyesinin Ortaköy, Keçiören Belediyesinin Bağlum, Gölbaşı Belediyesinin Oğulbey, Etimesgut Belediyesinin Taş Ocağı ve Sincan Belediyesinin Çimşit'teki satış alanlarında kurulan çadırlarda yerlerini aldı.

Alan düzenlemesi, ilaçlama, temizlik ve bakım çalışmalarının yapıldığı alanlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi oluşturduğu özel ilaçlama ekipleriyle hastalıklara karşı sürekli ilaçlama yapıyor.

Sağlıklı koşullarda kurban satışı ve kesimi için çeşitli hizmetler sunan ilçe belediyeleri de otopark, mescit, duş ve yemekhane gibi düzenlemeler yaptı.

Satıştan kesime her ihtiyacın düşünüldüğü kurban alanlarında veteriner, kasap, zabıta ve imamlar da hizmet verecek.

AA / Ömer Olcay - Güncel

Yenimahalle Türkiye Kurban Güncel Haberler

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