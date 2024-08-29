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Ankara'da Belediye Otobüsü Şoförü Tarafından Darbedilen Yolcu Konuştu

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Ankara'da belediye otobüsü şoförü tarafından darbedilerek araçtan atılan yolcu, yaşadığı olayı anlattı. Yolcu, şoförün kendisine saldırmasının ardından yaralandığını ve şikayetçi olacağını belirtti.

ANKARA'da belediye otobüsü şoförü tarafından darbedilerek araçtan atılan yolcu Hamit Mutlu (58), "Kollarım ve boynum yaralandı. '20 yıl içeride yattım, 20 yıl da senin için yatarım' dedi. Hala şoktayım, bunu nasıl söyleyebilir? 20 yıl içeride yatmış bir insan, nasıl EGO şoförü olarak işe alınır" dedi.

Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı'nda dün saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sıhhiye-Pursaklar seferini gerçekleştiren Mehmet Özkan yönetimindeki 483 hat numaralı belediye otobüsü, inecek yolcu olmasına rağmen sol şeritten hızlı giderek durağında durmadı. Otobüsteki yolcular, şoför Mehmet Özkan'a tepki gösterdi. Yolculardan Hamit Mutlu ile otobüs şoförü arasında tartışma yaşandı. Hamit Mutlu, daha sonra ineceği durak öncesinde butona basarak inmek istedi; ancak otobüs durağa yaklaşmasına rağmen sol şeritte hızlı gitmeye devam etti. Mutlu'nun tepki göstermesi sonrası şoför, aracı durağa yanaştırıp Mutlu'yu darbederek otobüsten attı. Olay anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansırken, Hamit Mutlu hafif şekilde yaralandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından, şoför hakkında rapor hazırlandığı ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

'BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Hamit Mutlu, olayın şokunu hala atlatamadığını belirterek, "Sabah Çankırı Caddesi'ndeki duraktan otobüse bindim. 2 durak sonra otobüsün durması için 1-2 kişi el kaldırdı. Şoför, o sırada sol şeritte olduğu için ve hızlı olması sebebiyle durmadı. Tam tepki gösterecekken 1 tane yaşlı adam butona bastı. Şoför yine durmadı. Adam 'İneceğim' dedi, şoför de 'Butona bassana' dedi. Ben de şoföre, 'Adam butona bastı, yaşlı zaten niye agresif davranıyorsun' dedim. O da bana, 'Sen avukatı mısın' dedi. 2 durak sonra benden aşağı inmemi istedi. Ben de inmeyeceğimi söyledim. Ardından benim ineceğim durağa geldik. Butona bastım, buna rağmen durmadı. 'İneceğim arkadaşım, niye durmuyorsun? Sabah sabah bu kadar agresif olmana gerek yok' dedim. Argo bir şekilde 'İn aşağı' dedi. Bana bu şekilde konuşmaması gerektiğini söyledim; fakat arkamı dönmemle beni darbetmeye başlaması bir oldu. Otobüsten indim, şoför de inerek beni darbetmeye devam etti. Kollarım ve boynum yaralandı. '20 yıl içeride yattım, 20 yıl da senin için yatarım' dedi. Hala şoktayım, bunu nasıl söyleyebilir. 20 yıl içeride yatmış bir insan, nasıl EGO şoförü olarak işe alınır? Bu işin peşini bırakmayacağım, şikayetçi olacağım" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gizem ÇORLU-Mikail KARAMAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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