Ankara'da belediye çalışanı sağanak nedeniyle çöken yola düştü
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Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken yola düşen belediye çalışanı, mesai arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkartıldı.
Ankara'nın bazı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle çöken yola düşen belediye çalışanı, mesai arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkartıldı.
Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak sonucu Çankaya ilçesi Angora Bulvarı'nda yol çöktü.
Çöken yoldaki araçlardan biri suya gömüldü. Çevredeki bir vatandaş, araç suya gömülmeden önce içindeki kişilerin çıktığını belirtti.
Trafiğe kapatılan yolda çalışmalara başlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekibinde görevli bir kişi de çöken yolda oluşan suya düştü. Belediye çalışanı, mesai arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkartıldı.
Arabayı çıkartma çalışmaları ise devam ediyor.