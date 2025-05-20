Ankara'da 'Batı Azerbaycan'a Geri Dönüş' Konferansı Düzenlenecek

Ankara'da, yarın Batı Azerbaycan Topluluğu ve Azerbaycan-Türkiye Evi tarafından "Batı Azerbaycan'a Geri Dönüş" konulu konferans düzenlenecek.

Alınan bilgiye göre, konferansta, Batı Azerbaycan'a geri dönüşte insan haklarının sağlanmasının, bölgede kalıcı barış ve uyumun tesis edilmesi için önemli bir koşul olduğu vurgulanacak.

Azerbaycan, Türkiye ve diğer ülkelerden yetkililerin, siyasetçilerin, kültür adamlarının, akademisyenlerin ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek konferansta, Batı Azerbaycan meselesinin siyasi, hukuki, tarihi ve kültürel boyutları ele alınacak.

Konferans kapsamında, Batı Azerbaycanlıların mülteci kaderi ve kültürel mirasıyla ilgili fotoğraf sergisinin yanı sıra ender kitapların ve önemli arşiv belgelerinin kopyalarının sergilenmesi planlanıyor.

Konferansa, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'nın katılması bekleniyor.