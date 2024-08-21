Ankara'da başlayan orman yangını Bolu'ya sıçradı

Haber : DÜZGÜN BARIŞ DENİZ - Kamera: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken Demirler köyü yaylasındaki evler yandı. Yaylada bulunan inekler kaçarak kurtuldu.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Şahinler Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Demirler köyünde yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Köyün yazın kullanılan yaylasında bulunan ahşap evler yanarak küle döndü. Yaylada bulunan inekler kaçarak kurtuldu.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Demirler köyü sakinleri, yangının yayladaki evlere zarar verdiğini ancak köydeki evlere ulaşmadığını belirtti. Herhangi bir can kaybı oluşmadığını belirten köylüler, köyün tahliye edileceğini söyledi.

Demirler köyü sakini Halil Kuru, yangınla ilgili şunları söyledi:

"Yangın baya büyük yayıldı, her tarafı bir anda sardı. Ancak devletimizin müdahalesiyle kontrol altına alındı sanırsam. Diğer tarafta 4-5 saat kendim kürekle söndürmeye uğraştım. Yapabildiğimiz bu, başka da bir şey yok. Şimdi köyü boşaltacaklar, Gerede'ye götürecekler herhalde."

Diğer bir köylü Şeref Yalçınlı ise yangının hızla köylerine geldiğini ve bazı ahırların yandığını belirtti. Yalçınlı, "Başta Şahinler tarafından geldi yangın. İlk gören bizler olduk, hızla geldi ve önlemek mümkün değildi. Bir arkadaşımızın ahırı yandı. Kurtardılar buradaki evleri ama yayladaki evler yandı. Bir tane ev kalmış bildiğimiz. Benim bildiğim 7-8 ev vardı, onlar yandı. Hiçbir can kaybı veya hayvanlarda zarar yok. Bir bilgi verilmedi, sadece 'köy boşalacak' dendi" diye konuştu.

İstanbul İtfaiyesi ve İSKİ'den Bolu'daki yangına müdahale desteği

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Şahinler köyünde başlayan, Bolu'nun Gerede ilçesi Demirler Köyüne sirayet eden orman yangını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla İstanbul itfaiyesi ve İSKİ'den ekipler yola çıktı. İtfaiye ekipleri, 39 personel, 10 araç ile çalışmalara katılacak.