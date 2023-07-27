Ankara'da başı yük asansörüne sıkışan çocuk hayatını kaybetti
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir mobilya kesim atölyesinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki bir çocuğun başı yük asansörü ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, başı yük asansörüne sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Karpuzlu-1 Caddesi'ndeki mobilya kesim atölyesinde, yük asansörüyle alt kata malzeme indirilmeye çalışıldığı sırada, 13 yaşındaki A.A'nın başı, asansör ile duvar arasında sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, A.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel