Ankara'da başı yük asansörüne sıkışan çocuk hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, bir mobilya kesim atölyesinde meydana gelen olayda, 13 yaşındaki bir çocuğun başı yük asansörü ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma başlatıldı.