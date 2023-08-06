Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Barajda Kaybolan Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Güncel Haberler

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Emre Y.'nin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kurtboğazı Barajı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden Emre Y., bir süre sonra serinlemek için baraja girdi. Arkadaşlarıyla yüzerken akıntıya kapılan Emre Y., gözden kayboldu. Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve dalgıç polisleri, kaybolan gencin cansız bedenine 5 saatlik bir aramanın ardından ulaştı. Emre Y.'nin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kızılcahamam Adli Tıp Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title