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Ankara'da Balkon Altında Korkunç Olay: Kadın Eski Eşinin Üzerine Düştü

Ankara'da Balkon Altında Korkunç Olay: Kadın Eski Eşinin Üzerine Düştü
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Ankara'da 27 yaşındaki Gözde A., tartışma sonrasında 4. kattan balkondan atladı ve eski eşi üzerine düştü. Gözde A. ağır yaralanırken, eski eşi hafif yaralandı. Olayın detayları aile içi tartışmalarla şekillendi.

ANKARA'da, 4'üncü kattaki evinin balkonundan atlayıp ağır yaralanan Gözde A.'nın (27), çocuklarını teslim etmek için gelen eski eşinin üzerine düştüğü ortaya çıktı. Gözde A. ile hafif yaralanan eski eşinin tedavileri hastanede sürüyor.

Mamak ilçesi Peyami Safa Mahallesi 316'ncı Sokak'taki 6 katlı apartmanda dün akşam meydana gelen olayda; Gözde A.'nın geçen yıl boşandığı eski eşi, velayeti annesinde olan 2 çocuğunu teslim etmek için adrese geldi. Gözde A.'nın annesi çocukları almak için aşağıya indi. İddiaya göre; bu sırada Gözde A., evde olan ve eski eşiyle barışmasını isteyen babası ile tartıştı. Gözde A., tartışmanın ardından kendisini 4'üncü kattaki balkondan aşağı attı. Gözde A.'yı, eski eşi tutmaya çalıştı. Gözde A. ve eski eşi yaralanırken, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözde A.'nın durumunun ağır olduğu, eski eşinin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Komşu Mehmet Demir, ses üzerine dışarıya çıktıklarını söyleyerek, "Kadın kendini attı' dediler. Aşağıda da eski kocası varmış, onun üzerine düşmüş. Kadının babası, eski kocası ile barışmasını istiyormuş. Kadın istemiyormuş" dedi.

Olayla ilgili konuşan başka bir komşu ise "Genç kız daha önce akrabasıyla bir evlilik geçirmiş ve boşanmış. Ailesi de kıza baskı uygulayarak eski eşiyle barışmasını istiyormuş. Dün eski eşi buraya gelince yine tartışmalar çıkmış" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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